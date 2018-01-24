РИАМО - 24 янв. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что личный блог он завел для того, чтобы объяснять москвичам свою позицию.

«Я открыл свой блог, где стараюсь рассказать жителям, а почему это делаю, как это делаю. В тех случаях, когда это возможно, советуюсь с москвичами, объясняю им свою позицию. Такое общение без посредников, где возможность спокойно объяснить, почему реализуются те или иные проекты, и что было, если бы они не были реализованы, нужно для москвичей», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Мэр уточнил, что к нему обращались жители, которые не смотрят телевизор, а используют только интернет для получения информации. Именно для них и создан блог.

Неофициальный, персональный сайт появился у мэра в ноябре. Тогда мэр указал, что для него очень важен опыт, знания, добрые советы и поддержка москвичей, чтобы избежать ошибок.