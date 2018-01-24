РИАМО - 24 янв. Превышений допустимого уровня вредных веществ на месте крупного пожара на складе в деревне Ногинского района не выявили, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В среду утром произошел пожар в строении по адресу: Московская область, Ногинский район, деревня Молзино, улица Советская, дом 85, горел склад пластика с бумагой. Склад принадлежал ООО «М-пластика». В 12:50 – пожар был потушен. Площадь горения достигала 1 тысячи квадратных метров. Погибших, пострадавших не было.

«Было дано поручение на отбор проб атмосферного воздуха лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Реутов, Черноголовка, Электросталь и проведении исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки в зоне влияния промышленного предприятия ООО «М-пластика» с учетом точек чрезвычайной ситуации и направления ветра на содержание: формальдегид, стирол, окислы азота, диоксид серы, углерода оксид», - говорится в сообщении.

По результатам лабораторных исследований превышений допустимого уровня содержания указанных выше веществ не обнаружено.