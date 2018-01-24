РИАМО - 24 янв. Проект «Московский врач» гарантирует, что обладатели данного статуса являются специалистами мирового уровня, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Статус «Московский врач» задает высокую планку требований к московскому врачу, что должен знать врач, чтобы быть на уровне. <…> Теперь врачи знают, что необходимо сделать, какими знаниями обладать, чтобы работать именно на таком уровне», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что наибольший вклад в продолжительность жизни москвичей делает медицина: улучшение качества, скорости оказания услуг, создание современной системы доставки пациентов до многофункциональных клиник, создание сердечно-сосудистых центров, улучшение качества оборудования, подготовка специалистов - все это вместе дало большой эффект.

«Есть диплом, аттестат, подтверждающий повышение квалификации. Какого уровня должен быть врач? Говорим, хорошего европейского уровня. А как определить? Был создан проект «Московский врач», в котором мы задали не самую высокую, но такую планку, но на которой врач соответствует мировому уровню», - подчеркнул мэр.

Он добавил, что согласен с мнением, что продолжительность жизни людей связана в первую очередь с улучшением благосостояния развития общества. По его словам, такие тренды существуют и в Москве.

«Не надо забывать, что мы за последние семь лет пережили два серьезных кризиса, из последнего только выбираемся. Говорить, что за эти годы кардинально улучшилась жизнь москвичей, их благосостояние и так далее, к сожалению, не приходится», - заключил мэр.