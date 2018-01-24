РИАМО - 24 янв. Результаты международных олимпиад и исследований доказывают, что московское образование является лучшим в мире, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Можно с уверенностью сказать, что московское образование является одним из самых лучшим в мире. Кто бы что ни говорил», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, это показывают и международные олимпиады, и международные исследования, уровень очень высокий.

Мэр добавил, что за успехи в сфере образования, в первую очередь, необходимо поблагодарить педагогов.