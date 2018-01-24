РИАМО - 24 янв. Жители Москвы смогут смотреть результаты медицинских анализов в личных кабинетах онлайн, такая возможность может быть предоставлена до конца 2018 года, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Следующий шаг - создание личных кабинетов, где можно будет медицинские карты посмотреть, туда же будут загружаться и результаты всех анализов. Мы над этим проектом работаем, надеюсь, что до конца года мы уже предоставим москвичам такую возможность», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Ранее мэр напомнил, что в 2017 году число электронных медицинских карт москвичей увеличилось в два раза, а выписанных электронных рецептов - на 13%. Само создание электронных медкарт ведется с 2015 года, в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) заведено уже более 6,3 миллиона электронных медицинских карт, которые доступны всем врачам, работающим в данной системе.