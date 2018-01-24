РИАМО - 24 янв. Реставрацию и капитальный ремонт столичного Белорусского вокзала могут провести в течение ближайших полутора лет, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Горожане обратились к мэру с вопросом о косметическом ремонте Белорусского вокзала в преддверии чемпионата мира по футболу 2018.

«Много вокзалов мы привели в порядок. Белорусский вокзал в части пригородного сообщения тоже в порядке. Что касается поездов дальнего следования, там есть над чем поработать, я попрошу коллег из Российских железных дорог, чтобы они обратили на это внимание. Надеюсь, что в течение года-полутора они проведут там реставрацию и капитальный ремонт», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он добавил, что вокзал является памятником архитектуры, потому к нему надо относиться с особой аккуратностью.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».