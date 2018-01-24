РИАМО - 24 янв. Проект благоустройства территории набережной Москвы-реки в районе Московоречье-Сабурово включат в городскую программу, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

Житель города через официальный сайт столичного градоначальника спросил у мэра, когда планируется благоустройство набережной Москвы-реки под мостом железной дороги в районе Москворечье-Сабурово. Также житель попросил создать пешеходную дорогу от Сабурова до Коломенского, чтобы к метро «Каширская» идти не вдоль шумного шоссе, а также в сам парк попадать напрямую из жилого района.

«Я дам поручение, чтобы разработали проект, согласовали с жителями, включили в программу», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.