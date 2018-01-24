РИАМО - 24 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин высказал уверенность в успешной реализации программы реновации жилфонда города.

«Программа полностью обеспечена финансированием. Выделено на программу на три года 400 миллиардов рублей. Это более, чем достаточно, чтобы обеспечить в течение нескольких лет стабильное развитие этой программы. Весь проект финансово подкреплен. И никаких сомнений нет, что он будет реализован», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года.

В программу реновации вошел 5171 дом. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек.

В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке. Первые дома специально для программы реновации планируется построить в течение трех лет. Завершить программу планируется к 2032 году.