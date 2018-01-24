РИАМО - 24 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал запуск в городе больших трамваев без турникетов.

«Мы приняли решение, что большие новые современные трамваи мы запускаем без турникетов», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что в Москве постепенно запускают новые современные трамваи. Количество пассажиров, которые пользуются трамваями, растет с каждым годом.

Ранее, в начале этой недели современные трамваи «Витязь-М» начали курсировать по еще одному маршруту в Москве — Новоконная площадь – Нагатино.