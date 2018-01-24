РИАМО - 24 янв. Обновление подвижного состава запланировано на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена в 2018-2019 годах, в том числе на данную ветку выйдут новейшие поезда «Москва», сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большое количество подвижного состава морально и физически уже устарело, поэтому власти активно меняют его на новый подвижной состав.

«На этой ветке (Калужско-Рижской линии –ред.) уже в 2018 году будет введено 26 новых составов, это поезда с кондиционированием. А с 2019 года туда будут поступать уже самые современные - поезда «Москва», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он добавил, что в Московском метрополитене будет полностью заменен подвижной состав в течение ближайших 5-6 лет.