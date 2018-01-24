РИАМО - 24 янв. Уравнивание бюджетов всех регионов страны может привести к «коллапсу 1990-х годов», сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мне кажется, что регионы должны получать ровно столько, сколько они зарабатывают. Москва живет на свои заработанные деньги. Что касается обещаний (оппозиции – ред.) в два раза увеличить зарплату, пенсию и при этом освободить всех от налогов, наверное, можно так сделать, но такая страна больше года не проживет. Гиперинфляция уничтожит все выплаты, страна вернется к коллапсу 90-х годов», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он также назвал обещания оппозиции «безответственной и бессмысленной политической программой», которая неуважительна по отношению к избирателям.

«На всех выборах оппозиция, я помню выборы мэра, идет примерно с одними и теми же лозунгами: освободим от налогов весь бизнес, всем, кто хочет денег, дадим столько, сколько хотите. И так дальше, в этом же духе, очень жаль, что оппоненты идут с такими популистскими, бессмысленными и, на мой взгляд, даже вредными программами», - добавил мэр.

Он пояснил, что если выравнять бюджетную обеспеченность всех регионов, то московские учителя будут получать в три раза меньше заработную плату, московские врачи будут получать зарплату в 3,5 раза меньше, московские пенсионеры не будут получать тех надбавок, которые они получают.