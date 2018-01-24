РИАМО - 24 янв. В Москве ярмарки выходного дня вновь начнут работать с апреля в текущем году, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Ярмарки выходного дня открываются в апреле каждый год. Мы расширяем и сервис, и качество этих рынков. Стараемся, чтобы на этих рынках присутствовали фермеры. Смотрим за ценами, качеством товаров», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что с наступлением первых теплых дней ярмарки начнут открываться.

В ушедшем году ярмарки выходного дня перестали работать до 26 ноября. В городе остаются четыре межрегиональные ярмарки с такими же фермерскими продуктами. Они открыты круглый год.