РИАМО - 24 янв. На территории Московской области за минувший год общественные лесные инспекторы обнаружили около 600 различных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В комитете лесного хозяйства Московской области состоялось совещание при председателе комитета Иване Советникове, на котором были подведены итоги работы общественных лесных инспекторов (ОЛИ) в 2017 году и намечены планы на 2018 год.

«В настоящее время в Подмосковье лесникам помогают 266 общественных лесных инспекторов. Они были задействованы в мероприятиях, проводимых комитетом и ГКУ МО «Мособллес», в том числе в акциях «Наш лес. Посади свое дерево», «Елочка», «Перевозчик», а также участвовали в субботниках, профилактической работе и патрулировании лесного фонда. За прошедший год общественные лесные инспектора приняли участие более чем в 3 тысячах патрулированиях, из них 255 были проведены в рамках операции «Елочка», - говорится в сообщении.

Добровольные защитники леса совместно с государственными лесными инспекторами филиалов ГКУ МО «Мособллес» выявили почти 600 нарушений.

Советников также отметил благодарственными письмами «За активное участие в работе при проведении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов» Романа Головко и Алексея Лобузнова (закреплены за Бородинским филиалом ГКУ «Мособллес») и Григория Стасевича (закреплен за Ногинским филиалом ГКУ «Мособллес»).