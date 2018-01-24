РИАМО - 24 янв. Праздники можно назвать доходной статьей городского бюджета, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Праздники возвращают в бюджет кратно больше, чем мы тратим. Это не затратная статья бюджета, это доходная статья бюджета, как это странно ни покажется. Мы ни у кого эти деньги не отбираем. Наоборот, за счет праздников даем возможность заработать бизнесу, гостиницам, торговле, услугам», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что за счет большого количества участников в праздничных мероприятиях возрастает товарооборот.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов рассказал, что доход в столичный бюджет от проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» составил около 14 миллиардов рублей.