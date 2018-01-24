РИАМО - 24 янв. Штаб наблюдателей Общественной палаты столицы может получить денежное вознаграждение за работу на выборах президента РФ, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Впервые в законе предусмотрена возможность общественным палатам регионов самим формировать корпус наблюдателей. Поддерживаю любой контроль, главное, чтобы он был конструктивным, не мешал избирателям приходить на избирательные участки и голосовать. Я пообещал выделить гранты, если такой проект будет реализован», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что видеонаблюдение - традиция московских выборов, столица первой ввела данный вид контроля выборов в массовом формате. С каждым годом система видеонаблюдения совершенствуется, чтобы работать четко и без перебоев для максимально прозрачных выборов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов рассказал, что свыше 7 тысяч человек могут войти в московский штаб наблюдателей на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.