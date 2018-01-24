РИАМО - 24 янв. Москвичей ждет много фестивалей и праздников в ближайшее время, улицы и площади города не будут пустовать, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московские сезоны» - уже сегодня туристический бренд. В рамках каждого сезона проводятся несколько масштабных фестивалей - Масленица, Пасхальный фестиваль, так что улицы и площади Москвы не будут пустовать, у москвичей и гостей будет возможность окунуться в праздничную атмосферу» - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он рассказал, что фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 14 миллионов человек.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходил с 22 декабря по 14 января на 83 площадках в центре города и во всех округах. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, квестах и играх, катались с горок, смотрели на арт-объекты и дегустировали праздничные блюда. Главными событиями «Путешествия в Рождество» стали театральные постановки.