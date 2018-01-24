РИАМО - 24 янв. Столица не планирует изменять свои планы по развитию и преобразованиям в связи с выборами президента РФ, которые состоятся 18 марта, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы не корректируем (планы – ред.). Если заниматься в преддверии выборов, то в Москве делать вообще ничего нельзя в силу того, что у нас каждый год какая-то политическая кампания. Поэтому мы работаем, несмотря ни на какие политические кампании, несмотря ни на какую погоду. Москва не в условиях, не для политических мероприятий и выборов, Москва должна развиваться, строиться и жить для москвичей», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он также указал на важность участия граждан в выборах.

«Считаю, что выборы президента определяют судьбу нашей страны, во многом судьбу каждого гражданина нашей страны <…>. Поэтому призывы бойкотировать выборы - это призывы бойкотировать свою собственную судьбу. Чем выше явка будет на выборы, тем лучше будет в целом для страны и каждого из нас», - добавил мэр.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.