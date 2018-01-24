РИАМО - 24 янв. Новую схему движения запустят в Сергиево-Посадском районе с 25 января до областного центра материнства и детства в Мишутине, пока она будет действовать в тестовом режиме, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«В рамках поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Сергиево-Посадского района разработало схему регулярного транспортного сообщения до областного центра материнства и детства в Мишутине. Изменения коснутся нескольких маршрутов», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник отдела транспорта и связи районной администрации Дмитрий Карушин, на маршрут №56 Краснозаводск – Пересвет выйдет дополнительный автобус малого класса, который отправится из Краснозаводска, поедет через Пересвет до центра материнства и детства. Конечная остановка – «Районная больница».

Кроме того, дополнительный автобус на маршруте №28 Сергиев Посад – Жилгородок пойдет от деревни Ботово через поселок Березняки, поселок Скоропусковский, до центра материнства и детства и до районной больницы.

Также изменение даст возможность жителям деревень Воронино, Ботово, Малинники, Бобошино пользоваться общественным транспортом по регулируемым тарифам. Сейчас через эти населенные пункты проходят только маршруты по нерегулируемым коммерческим тарифам.

В том числе до центра материнства и детства продлят часть рейсов маршрута №55 Сергиев Посад (Вещевой рынок) – Хотьково – Абрамцево.

«Движение по такой схеме запускают в тестовом режиме. После обследования пассажиропотоков будут вносить изменения в расписания», - подчеркивается в материале.

Центр материнства и детства в Сергиевом Посаде был построен в рамках областной программы развития здравоохранения. Учреждение рассчитано на 150 коек, консультативно-диагностический центр в смену принимает до 250 посетителей. Мощность составляет порядка 2,7 тысячи родов в год, существует возможность увеличения до 3 тысяч родов в год.