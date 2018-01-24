РИАМО - 24 янв. Московское УФАС возбудило дело о нарушении ООО «ГетТакси Рус» (Gett) закона о защите конкуренции, компания не выполнила предупреждение ведомства, сообщается на сайте столичного управления Федеральной антимонопольной службы.

В конце 2017 года столичный антимонопольный орган выявил признаки недобросовестной конкуренции в действиях Gett, выразившиеся в размещении на задних стеклах машин такси надписей «Лучшие водители выбирают Gett». Компании выдали предупреждение о прекращении распространения некорректного сравнения деятельности.

«По прошествии двух месяцев с момента выдачи предупреждения ООО «ГетТакси Рус» так и не исполнило его, что послужило основанием для принятия регулятором решения о возбуждении дела в отношении компании. Рассмотрение дела назначено на 13 февраля», - говорится в сообщении.

В случае признания нарушения в действиях компании, ей грозит административный штраф.