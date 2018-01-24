РИАМО (КРАСНОАРМЕЙСК) - 24 янв. Праздничную дискотеку на льду в честь Дня студента проведут 25 января на катке Детско-юношеской спортивной школы в районе ФОКа в Красноармейске, сообщается в официальной группе городского Дворца культуры в соцсети «ВКонтакте».

«25 января в 18:00 на катке Детско-юношеской спортивной школы (в районе ФОК) состоится городской День студента «Жаркий Лед». Вход свободный. Приглашаем на лед студентов, будущих студентов и тех, кто оставил учебные кабинеты много лет назад! Будем надеяться, что погода не растопит лед раньше нас!» – говорится в сообщении.

Дискотека на льду является совместным проектом Дворца культуры и ДЮСШ. Пришедших на праздник ждут катания, игры на льду, угощения и зажигательная музыка от лучших DJ города.

По сведениям Красноармейского информагентства, проект «Дискотека на Льду. Жаркий Лед» был начат в 2017 году. В его рамках состоялись две зимние дискотеки – 27 января и 10 февраля. День студента в формате ледовой дискотеки будет отмечаться в Красноармейске впервые.