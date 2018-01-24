РИАМО - 24 янв. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил депутата Николая Губенко, который возглавил фракцию КПРФ в столичном парламенте.

«Поздравляю Николая Губенко, возглавившего фракцию КПРФ в Мосгордуме. Николай Николаевич - опытный политик и депутат, который представляет коммунистическую партию в столичном парламенте на протяжении многих лет», - написал Шапошников в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Он пояснил, что замруководителя фракции стал председатель комиссии по науке и промышленности Леонид Зюганов.

Ранее фракцию КПРФ в Мосгордуме возглавлял Андрей Клычков. 5 октября 2017 года по указу президента России 38-летний депутат Мосгордумы был назначен врио губернатора Орловской области.