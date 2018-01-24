РИАМО - 24 янв. Заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса региона Максим Фомин 25 января представит депутатам Мособлдумы отчет о проделанной работе и предстоящих планах, также выступит зампред регионального правительства – министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максут Шадаев, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

25 января состоится 42-е заседание Мособлдумы.

«Два «часа правительства»: переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области в 2017 году и планах на 2018–2019 годы – Фомин Максим Александрович – заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса Московской области», - говорится в сообщении.

Также перед парламентариями отчитается и зампред регионального правительства – министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максут Шадаев, он подведет итоги реализации мероприятий по развитию информатизации в Московской области в 2017 году и обозначит планы на 2018 год.

Кроме того, с докладом о деятельности Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ в 2017 году, в том числе по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и выплате компенсации за самостоятельно приобретенные техсредства реабилитации выступит глава фонда Дмитрий Рябов.