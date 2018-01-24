РИАМО – 24 янв. Рабочая группа ЦИК по информационным спорам рекомендует избирательной комиссии вынести предупреждение КПРФ по поводу распространения незаконного агитационного материала, который не был оплачен из избирательного фонда кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, сообщает РИА Новости.

На своем первом заседании в среду рабочая группа ЦИК по информспорам рассмотрела два вопроса: ряд поступивших в Центризбирком обращений, в частности, по поводу распространения незаконного агитационного материала КПРФ, а также освещение в СМИ предвыборной деятельности кандидатов.

«По первому вопросу было установлено, что Коммунистической партией Российской Федерации был изготовлен тираж агитационного материала без оплаты из избирательного фонда и без необходимых выходных данных», — сказала секретарь ЦИК Майя Гришина по итогам заседания группы в среду.

Она уточнила, что в данной ситуации были неправильно оценены те правовые рамки, которые есть в действующем законодательстве в отношении издания партией в ходе избирательной кампании собственных агитационных материалов.

По ее словам, по ходу рассмотрения было принято решение о вынесении предупреждения КПРФ по данному вопросу. Данные рекомендации рабочей группы будут представлены на рассмотрение Центральной избирательной комиссии, которая примет решение с учетом данной рекомендации.

Как уточняется в сообщении, ранее представители новосибирского обкома КПРФ сообщили, что полицейские задержали планируемый к распространению тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ «Правда», посвященного кандидату Грудинину. В избиркоме Новосибирской области сообщили, что обнаружили в бюллетенях признаки незаконной агитации, и запретили их распространение. Второй секретарь обкома Ренат Сулейманов, в свою очередь, отметил, что считает действия полицейских незаконными, так как бюллетень распространяется по всей стране и по нему нет запретительных решений ЦИК.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.