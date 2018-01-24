РИАМО - 24 янв. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили состояние детских площадок в Раменском районе Подмосковья, отметив их удовлетворительное состояние, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«На прошедшей неделе состоялись проверки территорий Раменского муниципального района на предмет чистоты, порядка и благоустройства. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области отметили удовлетворительное содержание детских площадок муниципалитета, качественную организацию своевременной уборки и вывоза мусора», - сказала Витушева.

По ее словам, в муниципалитете организована одна снегосвалка, которая функционирует в должном режиме. Однако району необходимо «подтянуться» по оперативной уборке снега во дворах и на улицах, привести в надлежащее состояние контейнерные площадки, проследить за устранением несанкционированных объявлений, листовок на опорах освещения, ограждениях.

Она также отметила, что не на всех информационных щитах «Наше Подмосковье» размещены соответствующие листовки с выдержками требований закона «О благоустройстве в Московской области», информацией об ответственности за его нарушение. Срок устранения замечаний назначен до 1 февраля. Исполнение распоряжения находится на контроле сотрудников местного отдела ведомства.