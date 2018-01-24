РИАМО - 24 янв. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали темы для зимних экскурсий в парке «Битцевский лес», самой популярной стала экскурсия под названием «Помоги перезимовать», говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Природно-исторический парк «Битцевский лес» – один из самых больших и красивых массивов Москвы и излюбленное место отдыха горожан. Территория парка богата историко-археологическими памятниками, здесь есть конноспортивный комплекс, водоем с пляжем, площадки для волейбола и баскетбола. В Битцевском лесу регулярно проводятся экскурсии - посетителям рассказывают об истории парка, растительном и животном мире, знакомят с экспозицией редких видов растений. Активные граждане выбрали темы для зимних экскурсий в парке «Битцевский лес».

«Всего в голосовании свое мнение высказали более 185 тысяч человек. Самым популярным вариантом ответа оказалась экскурсия под названием «Помоги перезимовать», рассказывающая о жизни обитателях леса в холодное время года, а также способах их подкормки. За нее проголосовала почти треть участников проекта - 33,01%», - говорится в сообщении.

Также москвичей заинтересовал новый пеший маршрут под названием «Следы неведомых зверей», обучающий юных следопытов, его предпочли 25,38% проголосовавших. Обзорную экскурсию «Сказки зимнего леса» выбрали 24,74% активных граждан. Затруднились с ответом 11,23% участников голосования и только 5,65% передали решение этого вопроса специалистам.

Выбор зимнего досуга – востребованная среди москвичей тема для обсуждения. Накануне новогодних каникул проект «Активный гражданин провел голосование «Чем заняться в городских парках зимой?», состоящее из двух частей. В среднем около 210 тысяч человек высказали свое мнение и помогли составить культурно-развлекательную программу для парков на зимний сезон 2017-2018.