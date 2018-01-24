РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Жители трех домов по улице Волковская попросили главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого разобраться с отсутствием уличного освещение около их домов.

В среду в Люберецком ДК прошла традиционная встреча главы с жителями.

«Жители домов №№49, 43 и 51 по улице Волковская живут в темноте. Просим починить фонари», – попросили горожане.

По словам Ружицкого, в ближайшее время власти решат эту проблему.

«Сотрудники управления ЖКХ администрации приняла заявку, в ближайшее время свет починят», – добавил Ружицкий.