РИАМО - 24 янв. Сыры из Германии, Финляндии, Нидерландов, Польши, Франции и Украины весом порядка 30 килограммов обнаружили на территории торгово-логистического центра «Радуга» в Москве, санкционная продукция уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На территории торгово-логистического центра «Радуга» (Москва, Сигнальный проезд, дом 16, строение 3) на хранении и в реализации у индивидуальных предпринимателей была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте производства Германии, Финляндии, Нидерландов, Польши, Франции, Украины) общим весом 30 килограммов», - говорится в сообщении.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ молочная продукция подвергнута денатурации и уничтожена на технической площадке торгово-логистического центра.

В соответствии с действующим законодательством оборот незаконно ввезенной подкарантинной продукции на территории Российской Федерации запрещен.