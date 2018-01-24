РИАМО - 24 янв. В Кузнечном тупике в столице загорелась кровля административного здания, возгорание уже потушили, информации о пострадавших не поступало, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали загорание на площади около 3 квадратных метров на кровле административного здания по адресу: Кузнечный тупик, дом 6»», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших во время пожара не поступало.