РИАМО - 24 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» 25 января подведет итоги работы за месяц, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Двадцать пятого января губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» подведет итоги месяца. Начало программы – 19:00», - говорится в сообщении.

Вопросы губернатору можно задать с помощью поста с хештегом #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».