РИАМО - 24 янв. В Московской областной думе 25 января состоится торжественное открытие выставки инновационных технологий в деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«На выставке будет представлен практический опыт работы социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, социальные проекты «Песочная терапия», «Танцующие краски» и методика правополушарного рисования», - говорится в сообщении.

Откроют выставку министр социального развития региона Ирина Фаевская, первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина и председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«На этой выставке мы постарались собрать лучшие инновационные практики, которые используют в своей деятельности наши учреждения социального обслуживания семьи и детей», - сообщила Фаевская.