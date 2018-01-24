РИАМО - 24 янв. Количество мест в дневном стационаре центра патологии речи и нейрореабилитации (ЦПРиН) в Москве выросло вдвое – с 30 до 60, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Ранее дневной стационар центра был рассчитан на 30 мест. С января 2018 года количество коек возросло до 60», - говорится в сообщении.

Дневной стационар дополняет объем помощи, полученной пациентом в круглосуточном стационаре, и позволяет реализовать принципы преемственности и этапности лечебно-реабилитационного процесса. Также дневной стационар удобен в случае, если пациент по каким-либо причинам не может получать амбулаторную помощь, но и не нуждается в постоянном пребывании в больнице.

По словам главного врача центра патологии речи и нейрореабилитации Романа Черемина, пациенты с очаговыми поражениями головного мозга нуждаются в длительном лечении.

«Дневной стационар являет собой второй этап работы, которая начинается в отделениях с круглосуточным пребыванием. Мы не бросаем наших пациентов. Мы предлагаем им возможность получить полный объем помощи в условиях дневного стационара, при этом эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий повышается за счет того, что человек не отрывается от привычной социальной среды и окружения», – добавил Черемин.

Он также уточнил, что для пациентов дневного стационара также разрабатываются индивидуальные программы логопедического и психологического сопровождения, как и для тех пациентов, которые находятся в отделениях с круглосуточным пребыванием.

Всего в различных подразделениях ЦПРиН комплексное лечение, нейрореабилитацию и консультации ежегодно получают более 3 тысяч пациентов.

Центр патологии речи и нейрореабилитации (ЦПРиН) департамента здравоохранения Москвы осуществляет комплексное лечение и восстановление после инсультов, черепно-мозговых травм, нейрохирургических операций, нейроинфекций, интоксикаций, а также нарушений общения и коммуникации, расстройств голоса, сопутствующих нарушений опорно-двигательного аппарата и соматических заболеваний.

Также ЦПРиН осуществляет методическое сопровождение организации специализированной нейрореабилитационной службы в 108 медорганизациях столицы: в скоропомощных неврологических и нейрохирургических отделениях больниц, поликлиниках, психоневрологических диспансерах.