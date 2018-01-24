РИАМО – 24 янв. Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, сообщает в среду Газета.ru.

Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орден Александра Невского присужден режиссеру, гендиректору киноконцерна «Мосфильм» Карену Шахназарову», - говорится в сообщении.

Орденом Почета награждены, в частности, композитор Сергей Баневич и артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев, орденом Дружбы — актрисы Нина Усатова и Светлана Крючкова.

Также глава государства присудил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени художнику-графику Борису Трофимову и исполнительному директору Московского музея современного искусства Василию Церетели.

Ранее Путин наградил Орденом Дружбы британского театрального режиссера Деклана Доннеллана.