РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Жители микрорайона Малое Павлино поселка Краскова Люберец попросили власти горокруга рассмотреть вопрос увеличения единиц транспорта на маршруте №14.
В среду в Люберецком ДК прошла традиционная встреча главы с жителями.
«Очень удобный маршрут №14, который касается нашего микрорайона Малое Павлино поселка Краскова Люберец. Но у него большие интервалы работы. Можно ли добавить микроавтобусов?», – спросила жительница.
По словам главы муниципалитета Владимира Ружицкого, есть возможность увеличения микроавтобусов на данном маршруте.
«На ближайшей транспортной комиссии в администрации вопрос маршрута №14 будет рассмотрен и будет принято решение», – добавил Ружицкий.
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