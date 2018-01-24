РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Жители микрорайона Малое Павлино поселка Краскова Люберец попросили власти горокруга рассмотреть вопрос увеличения единиц транспорта на маршруте №14.

В среду в Люберецком ДК прошла традиционная встреча главы с жителями.

«Очень удобный маршрут №14, который касается нашего микрорайона Малое Павлино поселка Краскова Люберец. Но у него большие интервалы работы. Можно ли добавить микроавтобусов?», – спросила жительница.

По словам главы муниципалитета Владимира Ружицкого, есть возможность увеличения микроавтобусов на данном маршруте.

«На ближайшей транспортной комиссии в администрации вопрос маршрута №14 будет рассмотрен и будет принято решение», – добавил Ружицкий.