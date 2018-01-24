РИАМО - 24 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в подмосковных Бронницах вместе с жителями проехал на автобусе №5, проверив работу этого маршрута, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В среду заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели учебно-тренировочный центр Государственного училища олимпийского резерва города Бронницы, который реконструируют к чемпионату мира по футболу.

«Андрей Воробьев также проверил в Бронницах работу автобусного маршрута №5, который проходит от улицы Москворецкая до улицы Пущина. Длина транспортного направления - 7,96 километра, оно включает 15 остановок», — говорится в сообщении.

В ходе поездки глава региона пообщался с пассажирами, обсудив с ними актуальные вопросы развития города.

Губернатор также осмотрел пешеходную зону в Бронницах, обустройство которой завершится к чемпионату мира по футболу – 2018.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать тренировочные базы, где расположатся девять сильнейших сборных мира.