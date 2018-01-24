РИАМО - 24 янв. Проблему с задержкой зарплат работникам скорой помощи решили в Одинцовском районе Подмосковья, вечером в среду все сотрудники должны получить выплаты, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в среду провел выездное заседание в Одинцове, на котором поднималась тема выплаты зарплат работникам скорой помощи.

«Комитет посетил именно Одинцово неслучайно, до нас также доходили сигналы о том, что имеется задержка с выплатой компенсирующих доплат по итогам 2017 года работникам станций скорой помощи, а также о задержке текущей зарплаты», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

В сообщении указывается, что на сегодняшний день проблема решена усилиями министерства здравоохранения, фондом ОМС. Проблема была снята, все выплаты произведены, и сегодня вечером уже все работники скорой помощи их получат.

Как добавляется в материале, был получена гарантия, что в дальнейшем таких ситуаций больше не повторится. Это было связано с техническим сбоем реорганизации, и из этого были сделаны выводы.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что после централизации скорой помощи в Одинцове медработникам не выплачивали полную зарплату с ноября 2017 года. Представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области рассказал, что все долги работникам скорой помощи планировалось выплатить в конце января.