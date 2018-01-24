РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. В текущем году в микрорайоне 7-8 Люберец начнется благоустройство проспекта Победы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду в Люберецком ДК прошла традиционная встреча главы с жителями. Жительница микрорайона задала вопрос о том, когда проведут благоустройство проспекта Победы.

«В 2018 году планируется начать работы по благоустройство проспекта Победы в микрорайоне 7-8. Уже есть проект», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в рамках благоустройства будут устроены парковочные места и проведут озеленение.