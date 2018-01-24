РИАМО - 24 янв. Транспортную карту «Тройка» пассажиры ОАО «Центральной пригородной пассажирской компании» использовали для проезда свыше 23 миллионов раз за прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Транспортная карта «Тройка» пользуется большой популярностью у пассажиров ОАО «Центральная ППК». Так, в 2017 году картой воспользовались порядка 23 миллионов раз, что на 7,3 миллиона больше, чем в 2015 году, и на 22 миллиона больше, чем в 2013 году. Всего в кассах ОАО «Центральная ППК» было приобретено более 52 тысяч карт «Тройка», - говорится в сообщении.

В 2017 году на карту записали более 1,8 миллиона билетов, что примерно на 500 тысяч больше, чем в 2016 году. В прошедшем году было записано почти 950 тысяч абонементов и более 900 тысяч разовых билетов.

В настоящее время записать проездной документ на «Тройка» для проезда на пригородных электропоездах можно во всех кассах и БПА. Можно записать как разовые билеты, так и абонементы (кроме абонементов на количество поездок) для проезда на пригородных электричках по всем железнодорожным направлениям.

Многофункциональная карта «Тройка» была введена в столице в 2013 году. В настоящий момент реализовано более 17 миллионов карт – это одно из самых популярных транспортных решений в мире. Сегодня около 90% пассажиров городского транспорта оплачивают проезд с помощью «Тройки». Доля пассажиров в метро – 89,4%, в наземном транспорте – 90,6%. Для владельцев карт в Москве организовано более 50 тысяч точек прямого и удаленного пополнения. Кроме того, пополнять карту, а также записывать на нее билеты, можно с помощью мобильного приложения «Метро Москвы».