РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на встрече с жителями поблагодарил самых активных горожан, сообщающих о нарушениях в сфере торговли.

В среду в Люберецком ДК прошла традиционная встреча главы с жителями.

«Спасибо всем неравнодушным жителям городского округа Люберцы за то, что сообщают о нарушениях в сфере торговли в социальных сетях, пишут на почту, звонят», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что по всем сигналам на место нарушения выезжает полиция и управление торговли администрации для проверки и устранения нарушения.