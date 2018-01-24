РИАМО - 24 янв. Девушка, ставшая жертвой студента МГТУ имени Баумана, вела богемный образ жизни, а в соцсетях жаловалась друзьям на одиночество и отсутствие смысла в жизни, пишет в среду газета «Московский комсомолец».

Ранее студент Бауманки жестоко убил 19-летнюю девушку, в которую был влюблен. После совершения преступления юноша покончил с собой. Как выяснили журналисты, девушка увлекалась аниме, читала Ницше, писала рассказы о себе.

«Таня — раскованная девушка, у нее была скрытая страничка в соцсети, там она выкладывала достаточно откровенные фотографии и видео. Это заводило многих парней. Она относила себя к молодежной субкультуре - «винишко». Девушки этой категории считают себе мудрыми, читают философов, ведут богемный образ жизни», - сказала знакомая погибшей.

Она добавила, что вместе с покойной училась на дизайнера в ВШЭ. Татьяна проучилась полгода и бросила, но родителям об этом не сказала. «Вроде подрабатывала, занималась дизайном интерьеров», – добавила знакомая.

В соцсети у погибшей была страничка, куда она выкладывала посты о своей жизни. В этих записях девушка признается, что ей очень тяжело.

«Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой. Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще», - писала она в одном из постов.

Также девушка отмечала, что постоянно испытывает чувство вины и одиночества.

«Кажется, что проще вообще ни с кем не общаться и притвориться мертвой, чтобы люди не скучали, не писали, а я не динамила их день за днем», – признавалась Татьяна.

Кроме того, она рассказывала в соцсетях, что живет в центре Москвы в съемной квартире и планирует делать ремонт в своей. Девушка отмечала, что учит чешский язык, занимается черчением и рисунком, но не понимала зачем. Также она откровенно говорила о своих проблемах с алкоголем, но надеялась избавиться от вредной привычки.

«Я не замечала, что Таня пребывала в депрессии. Внешне казалась благополучной веселой девчонкой, любила шумные компании, выпить, потанцевать. Странно, что ее посещали мысли о смерти и одиночестве. Мужчинам она всегда нравилась, подружек у нее тоже хватало. Возможно, она сама придумала себе этот страдальческий имидж», - заключила знакомая погибшей.