РИАМО - 24 янв. Более 3 миллионов пассажиров проехали в двухэтажных поездах компании «Российские железные дороги», сообщил в среду на круглом столе директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Двухэтажным подвижным составом за 12 месяцев 2017 года отправлено свыше 3 миллионов пассажиров, это плюс 24%», - сказал Пегов.

Он рассказал, что за 12 месяцев прошлого года дневными поездами перевезли 12,2 миллиона человек.

Двухэтажные поезда в настоящий момент курсируют по следующим маршрутам: Ростов-на-Дону – Адлер; Кисловодск – Москва; Москва – Казань; Москва – Санкт-Петербург; Москва – Воронеж; Москва – Самара; Санкт-Петербург – Адлер; Москва – Адлер.

ОАО «РЖД» – российская государственная компания, владелец инфраструктуры общего пользования, значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской сети железных дорог. Компания осуществляет транспортное обслуживание в 77 из 85 субъектов Российской Федерации.