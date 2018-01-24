РИАМО - 24 янв. Почти 90 человек тушат пожар в складском помещении, расположенном в деревне Молзино Ногинского района, площадь возгорания составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

В 09:42 в среду в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Ногинский район, деревня Молзино, улица Советская, 85. В 09:58 объявлен повышенный ранг пожара №2.

«Площадь горения составляет 1 тысячу квадратных метров. Привлекаемые силы и средства: 89 человек, 24 единиц техники, в том числе от МЧС России: 45 человек и 12 единиц техники», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Ногинском районе загорелся склад компании «М-ПЛАСТИКА» площадью 10 тысяч квадратных метров, где хранились различные пластиковые изделия.

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