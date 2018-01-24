РИАМО - 24 янв. Депутаты Мосгордумы одобрили закон, по которому места торговли должны располагаться не ближе 50 метров от станций Московского метрополитена, согласно документу, ответственным за фиксацию указанных нарушений в данной зоне назначено ГКУ «Организатор перевозок», передает в среду корреспондент РИАМО.

По словам председателя комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Семенникова, в октябре 2015 года правительство Москвы приняло постановление, согласно которому торговые объекты располагаются не ближе 50 метров от станций московского метрополитена. В течение двух лет данные зоны были освобождены.

«Предлагаются изменения Кодекса города Москвы об административных правонарушениях в целях совершенствования администрирования случаев осуществления торговой деятельности, оказания услуг вне специально отведенных для этого мест», - сказал Семенников.

Он сообщил, что ко второму чтению были представлены четыре поправки от депутатов, которые были отклонены редактором проекта, и одна поправка самого редактора, которая носит уточняющий характер.

Закон уточняет перечень мест, в которых запрещено осуществление торговой деятельности и оказание услуг. К таким местам предлагается отнести вестибюли станций, подуличные переходы и другие сооружения метрополитена, территорию Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС), 50-метровую зону от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и территории ММТС, а также территорию транспортно-пересадочных узлов и 50-метровую зону от них. В случае выявления нарушений на данных территориях будут составлены протоколы и выписаны штрафы.

«Предлагается исключить полномочия Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 11.13 КоАП Москвы, в связи с несоответствием отраслевой компетенции ОАТИ (благоустройство) содержанию рассматриваемых полномочий. Предлагается передать полномочия государственному казенному учреждению Москвы «Организатор перевозок», подведомственному департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города», - сказал Семенников.

Он подчеркнул, что законопроект не предполагает очередную волну сноса объектов торговли близ станций метрополитена.

«Принятие закона города Москвы «О внесении изменений в закон города Москвы от 21 ноября 2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» позволит упорядочить осуществление торговой деятельности и оказание услуг в городе Москве и увеличить количество выявляемых и пресекаемых правонарушений в этой сфере», - значится в пояснительной записке к законопроекту.