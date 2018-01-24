РИАМО - 24 янв. Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли в трех чтениях законопроект, который признает утратившим силу столичный закон от 18 марта 2015 года «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков», передает корреспондент РИАМО.

Как отметил зампредседателя комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, принятие законопроекта обусловлено вступлением в силу с 1 января 2018 года отдельных положений федерального закона №278-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«В соответствии с положениями вступившего в силу федерального закона, с 1 января 2018 года полностью запрещается производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Перечень указанных тонизирующих веществ (компонентов) устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти», - сказал Семенников.

Он пояснил, что в настоящее время ограничения в сфере розничной продажи алкоэнергетиков регулируются законом Москвы от 18 марта 2015 года №11. Его введение при отсутствии соответствующих норм федерального законодательства позволило запретить розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков в столице. Это было сделано для защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов жителей Москвы.

«Учитывая значимость вопросов производства и оборота алкогольной продукции и положительную практику введения соответствующих запретов на региональном уровне, в том числе в городе Москве, федеральный законодатель отнес запрет на производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества или компоненты, к предмету регулирования федерального закона №278-ФЗ», - добавил Семенников.

Он отметил, что после признания утратившим силу столичного закона об ограничениях на розничную продажу алкоэнергетиков потребуется внести изменения в постановление правительства Москвы от 15 июня 2016 года №327-ПП «Об осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции».