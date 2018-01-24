РИАМО - 24 янв. Пожар в здании на улице Яблочкова происходил не на объекте инфраструктуры метрополитена Москвы, помещение не находится на балансе столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы метро.

«В ряде СМИ 23 января была опубликована информация о пожаре в здании №49Б на улице Яблочкова, якобы принадлежащем московскому метро. В действительности инцидент произошел в помещении, которое не находится на балансе ГУП «Московский метрополитен» и не относится к инфраструктуре работающего метро», - говорится в сообщении.

Горело здание, расположенное в 350 метрах от ближайшего входа в вестибюль «Петровско-Разумовской». Безопасности пассажиров ничто не угрожало, станция метро работала в штатном режиме, отмечается в материале.

Пожар на территории строительной площадки на улице Яблочкова на площади 200 квадратных метров вспыхнул в 14:28 во вторник, 23 января. При производстве демонтажных работ произошло возгорание складированного утеплителя. Возгорание было ликвидировано в 15:53.