РИАМО - 24 янв. Около четверти населения столицы составляют пенсионеры, и власти Москвы занимаются разработкой программы «Активное долголетие», которая поможет жителям как можно дольше вести активный образ жизни, программа может появиться уже в этом году, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

«Программы как таковой еще нет, мы над ней только работаем. Дело в том, что Москва, как и другие столицы Европы и мира - город стареющий. У нас 24,7% населения - пенсионеры, почти 3 миллиона человек. Цифра эта с каждым годом, предупреждают эксперты, будет расти. Но мы же не хотим, чтобы вся старость у москвичей проходила в стенах их квартир, на койке. Значит, город должен помочь москвичам сохранить как можно дольше активный образ жизни», - сказал Петросян в интервью «Российской газете», опубликованном в среду.

Он пояснил, что уже с 45 лет надо готовить человека к тому, что спустя десять лет жизнь у него в корне изменится, например, при необходимости заранее поменять профессию, а город должен предоставить ему условия для переподготовки.

«Необходимо учить пенсионеров здоровому образу жизни. Это с одной стороны, а с другой - делать город более удобным и комфортным для пожилых людей. В ходе краудсорсинг-проекта, который так и назывался «Активное долголетие», от москвичей поступило более 10 тысяч интересных идей и предложений, какой должна быть эта программа. Это вопросы досуга, развития туризма, условий для занятий спортом и самообразованием. Что-то у нас из этого уже реализовывается. Например, в центрах социального обслуживания 3 тысячи пенсионеров ежегодно обучаются компьютерной грамотности. Но многое предстоит еще сделать», - добавил Петросян.

По его словам, программа «Активное долголетие» в этом году «обязательно появится» в Москве.