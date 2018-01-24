РИАМО - 24 янв. Более 30 человек тушат пожар в строении, расположенном в деревне Молзино Ногинского района, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 09:42 в среду в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Ногинский район, деревня Молзино, улица Советская, 85.

«В 09:58 объявлен повышенный ранг пожара №2. Привлекаемые силы и средства: десять единиц техники, 35 человек, в том числе от МЧС России 19 человек и пять единиц техники», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.

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