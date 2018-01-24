РИАМО – 24 янв. Спортивный юрист Артем Пацев считает, что российские спортсмены, которых МОК отказался пригласить на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, имеют минимальные шансы оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), пишет в среду газета «Известия».

В материале отмечается, что в CAS предусмотрена особая ускоренная процедура рассмотрения исков к международным организациям, которая осуществляется в последнюю неделю перед всеми крупными соревнованиями, — CAS Ad Hoc Division. Однако отказ МОК пригласить спортсмена на Игры обжаловать очень сложно.

«Единственный шанс для приглашенных спортсменов поехать в Пхенчхан — согласие МОКа на рассмотрение их апелляции в CAS Ad Hoc. В ситуации с нынешним форматом допуска российских спортсменов рассмотрение их жалоб можно инициировать только с согласия второй стороны», - сказал Пацев.

По его словам, тяжело обжаловать то, «что вас куда-то не пригласили».

«Теперь рассмотрение в Ad Hoc возможно лишь в том случае, если на него согласится МОК. А это маловероятно, учитывая предыдущие действия этой организации. Да и в случае согласия дела спортсменов начнут рассматривать только с 1 февраля, и не факт, что принять по ним решение арбитры успеют до старта Олимпиады», - заключил юрист.

Газета отмечает, что изначально отбор на соревнования в Южной Корее прошли 215 российских спортсменов. По предварительным данным, 111 из них не получили приглашения от МОК на Игры. И если спортсмены, обвиненные в содействии допинговым манипуляциям на Олимпийских играх в Сочи, изначально были под угрозой непопадания в Пхенчхан, то впоследствии в числе неприглашенных оказались неожиданные имена.

Так, решением МОК в этот список попали лучший биатлонист России последних лет Антон Шипулин, звездный лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.