РИАМО – 24 янв. Десятки тысяч банкоматов по России перепрограммируют под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей к июлю текущего года, пишет в среду газета «Известия».

«Российские банки до начала июля 2018 года завершат переоборудование своих банкоматов под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей. Крупнейшие из них закончат процесс уже в январе-феврале, остальные – во втором квартале», - говорится в статье.

Как уточняется в материале, россияне уже с середины лета смогут полноценно пользоваться новой наличностью.

Согласно данным на сайте Центробанка, в России работает 201,7 тысячи банкоматов. Только в Сбербанке эта сеть насчитывает более 71,5 тысячи устройств.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. Массовый выпуск купюр начался в декабре. Купюры в 200 рублей изготовлены с использованием специальной полимерной пропитки и покрыты защитным лаком. На банкноте изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2 тысячи рублей из хлопка изображен мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.