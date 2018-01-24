РИАМО - 24 янв. В детских домах Москвы в настоящее время насчитывается порядка 1,7 тысячи детей-сирот, или 8% от общего их количества, тогда как шесть лет назад их было 26%, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

«На учете в органах опеки и попечительства Москвы состоит 20596 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Большая часть их воспитывается в семьях усыновителей, опекунов или приемных родителей. И лишь 8% - 1636 детей являются воспитанниками организаций. Хотя, например, в 2012 году, там проживало 26% сирот», - сказал Петросян в интервью «Российской газете, опубликованном в среду.

Он также отметил, что выпускникам детдома далеко не всегда удается наладить самостоятельную жизнь.

«По закону выпускник детдома пользуется предоставленной ему квартирой до 23 лет по договору соцнайма, и только потом становится ее собственником. Отнять у него до этого времени жилье никто не сможет. Но и жить в своей квартире нормально удается далеко не всем. Мы проводили обследование, как живут эти ребята после выхода из детдома. Выяснилось, что 35% не работают и не учатся, чаще всего сдают квартиру. Этим ребятам именно в начале их самостоятельной жизни, как никогда требуется умный совет от мудрого и доброжелательного человека рядом», - пояснил Петросян.

Он призвал некоммерческие организации взять на себя сопровождение выпускников детских учреждений.

«Мы готовы финансировать из бюджета Москвы такую работу. Но ответа на предложение пока не получили», - добавил Петросян.

Он напомнил, что в Москве продолжается эксперимент по устройству в семьи детей-инвалидов: город предоставляет квартиры семьям, взявшим на воспитание сразу пять детей, из которых половина - инвалиды или старше 10 лет, - то есть тех, которым труднее всего найти новых родителей.

«Проект в столице был запущен 3 февраля 2014 года. За минувшие четыре года его участниками стали 38 семей, в которых воспитывается 208 детей. 76 из них - инвалиды, 126 - старше 10 лет. Мы намерены продолжать его и дальше. Пока не справились только две семьи. Одна честно призналась в этом сама. Во втором случае мы получили сигнал из поликлиники в Солнцево о рукоприкладстве в приемной семье. Дети из нее сразу были изъяты, а квартира возвращена городу», - сказал Петросян.