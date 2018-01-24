РИАМО - 24 янв. Мэрия назвала топ-10 застройщиков Москвы, из которых почти половину жилья в столице ввели пять компаний, пишет в среду газета «Ведомости».

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, в прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 3,42 миллиона «квадратов» жилья. На долю пяти крупнейших застройщиков приходится около 45% введенного жилья – 1,54 миллиона квадратных метров.

«Больше всего недвижимости в прошлом году построила группа компаний ПИК Сергея Гордеева. Среди сданных объектов – «Варшавское шоссе 141», «Бунинские луга», «Мещерский лес», Green Park и другие. Впервые она перешагнула отметку в 2 миллиона построенных «квадратов» (в девяти регионах), сообщила ПИК, один из крупнейших девелоперов страны, построивший с 1994 года около 17 миллионов квадратных метров», - говорится в материале.

Второй по величине застройщик столицы – MR Group, принадлежащая Роману Тимохину и Виктору Лабуздко. Компания ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Фили град – 2», ЖК «Воробьев дом», «Савеловский сити», перечисляет ее представитель.

Тройку лидеров замыкает казенное предприятие «Управление гражданского строительства» (УГС), созданное мэрией для строительства жилья и детских садов за счет городского бюджета. Большую часть построенных квартир предприятие передает городу – под переселение москвичей из сносимого и аварийного жилья. В прошлом году УГС сдало в эксплуатацию 379 500 квадратных метров недвижимости.

Прошлогодний лидер, группа компаний «Абсолют» Александра Светакова, снизил ввод почти в 2,5 раза по сравнению с 810 тысячами квадратных метров, сданных в 2016 году. «Абсолют» в основном строит на присоединенных территориях. К расширению Москвы он был крупным землевладельцем – земельный банк группы оценивался в 7500 гектаров.

В пятерке лидеров – группа ЛСР, у которой на Москву пришлась примерно четверть сданных объектов. Всего в прошлом году компания ввела 909 тысяч квадратных метров.

В топ-10 московских застройщиков есть и неожиданные компании, например, занимающий девятое место 7-й таксомоторный парк. Он, по данным СПАРК, принадлежит Столичной девелоперской компании, которая перестала раскрывать владельцев в 2006 году.

«Бизнес-мастер» аффилирован с входящей в АФК «Система» компанией «Лидер-инвест», он строил «Лобачевский 118» в Раменках.